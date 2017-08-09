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Общество

Мини-ярмарку вакансий нового магазина посетили жители Пустошки

В связи с открытием в сентябре в Пустошке нового косметического магазина 8 августа в рамках реализации Государственной программы Псковской области «Содействие занятости населения на 2014 – 2020 годы» состоялась мини-ярмарка вакансий для безработных и неработающих граждан. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Госкомитете Псковской области по труду и занятости населения. 

Для жителей Пустошки были заявлены вакансии директора магазина, товароведа, продавцов. Заработная плата на всех рабочих местах – достойная, выше прожиточного минимума.

Мини-ярмарку посетили 19 человек, в том числе 18 женщин. Достигнута предварительная договоренность о трудоустройстве 5 неработающих граждан.

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