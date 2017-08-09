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Общество

Северная Корея угрожает нанести удар по американской базе

КНДР рассматривает возможность нанесения ракетного удара по американской военной базе на острове Гуам в Тихом океане, пишет РИА Новости.

В заявлении стратегических сил Северной Кореи, опубликованном Центральным телеграфным агентством Кореи, говорится, что КНДР способна нейтрализовать военные базы США на Гуаме при помощи баллистических ракет средней дальности.

Отметим, что на острове располагается американская военная авиабаза Андерсен и военно-морская база Апра-Харбор.

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