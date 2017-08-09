Гендиректор новоржевской управляющей компании заплатит штраф за неисполнение требований прокурора
Мировой судья судебного участка № 9 Новоржевского района оштрафовал генерального директора управляющей компании ООО «РСП» на 3 тысячи рублей за неисполнение законных требований прокурора. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.
В судебном заседании установлено, что гендиректор компании более двух месяцев не рассматривал и не направлял ответ на внесенное прокуратурой района представление об устранении нарушений законодательства о противодействии терроризму.