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Общество

Гендиректор новоржевской управляющей компании заплатит штраф за неисполнение требований прокурора

Мировой судья судебного участка № 9 Новоржевского района оштрафовал генерального директора управляющей компании ООО «РСП» на 3 тысячи рублей за неисполнение законных требований прокурора. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В судебном заседании установлено, что гендиректор компании более двух месяцев не рассматривал и не направлял ответ на внесенное прокуратурой района представление об устранении нарушений законодательства о противодействии терроризму.

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