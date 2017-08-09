Иван Охлобыстин представит в Пскове «Книгу тайн»

15:37, 09 августа 2017, ПАИ

13 декабря в Большом концертном зале Псковской областной филармонии Иван Охлобыстин выступит с моноспектаклем «Книга тайн». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе филармонии.

«Вы думаете, что знаете все? Вы заблуждаетесь - вы знаете гораздо больше» - кратко охарактеризовал свой новый спектакль Иван Охлобыстин. В спектакле «Книга Тайн» Иван Охлобыстин представит свои новые и существующие литературные произведения. В причудливом сплетении житейских историй и философских притч зрители увидят отражения самих себя в окружающем мире. Автор уверен, что это позволит присутствующим в зале получить ответы на самые сокровенные вопросы», - говорится в сообщении пресс-службы.

Обсудить происходящее зрители смогут на сессии вопросов-ответов, которая состоится во второй половине выступления Ивана Охлобыстина.