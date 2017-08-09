Госкомитет по здравоохранению проведет служебную проверку по факту смерти женщины в великолукской поликлинике

16:07, 09 августа 2017, ПАИ

Государственный комитет Псковской области по здравоохранению и фармации проведет внеплановую ведомственную проверку по факту смерти пациентки в поликлинике Великолукской межрайонной больницы 9 августа. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областной администрации со ссылкой на председателя Госкомитета Игоря Потапова.

Несчастный случай произошел в медицинском учреждении около 15:00. Женщина 1959 года рождения наблюдалась у врачей в связи с хроническими заболеваниями. 9 августа она пришла в поликлинику на плановое обследование для последующей консультации в федеральной клинике. Внезапно пациентке стало плохо. Медицинские сотрудники провели необходимые реанимационные мероприятия, но безрезультатно — женщина скончалась.

«На 10 августа назначено судебно-медицинское вскрытие, после которого будет проведена проверка на предмет качества оказанной пациентке медпомощи», — рассказал Игорь Потапов.