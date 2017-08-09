Учреждения здравоохранения Пскова готовы к отопительному сезону на 100%

16:19, 09 августа 2017, ПАИ

Муниципальное предприятие «Псковские тепловые сети» (ПТС) завершает подготовку к отопительному периоду 2017-2018 годов. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, на сегодняшний день для работы в зимний период подготовлены 23 из 26 котельных, 80 центральных тепловых пункта (ЦТП). На данных объектах были выполнены необходимые ремонтные и профилактические работы по подготовке оборудования к эксплуатации, проведены гидравлические испытания котлов. Проверена большая часть передающих тепловых сетей, на магистральных сетях выполнены гидравлические и температурные испытания трубопроводов. В этом сезоне на территории Пскова было заменено 3,5 км тепловых сетей.

В данный момент профилактические работы проводятся на крупнейшем теплоузле Завеличья.

В теплосетях отметили, что на сегодняшний день готовность жилого фонда города к отопительному периоду составляет около 70%, учреждений образования - 96%, здравоохранения - 100%.

Также Псковские тепловые сети завершают прокладку 1,5-киломметровой теплотрассы в Борисовичах. «Трубопровод диаметром 426 мм позволит запитать теплом весь микрорайон. Эта территория сейчас активно застраивается. Новая теплотрасса крупного диаметра - это хороший задел на развитие», - отметил главный инженер ПТС Петр Гречуха.