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Общество

Список популярных изданий составил отдел литературы по культуре и искусству псковской библиотеки

Накануне нового учебного года отдел литературы по культуре и искусству Псковской областной библиотеки (улица Профсоюзная, 2) назвал наиболее популярные периодические издания среди своих читателей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.

Так, в список попало профессиональное издание «Справочник музыкального руководителя», предоставляющее актуальную информацию, полезную в повседневной деятельности, практические материалы в помощь организаторам методической работы по музыкальному и художественно-эстетическому развитию детей дошкольного возраста, педагогам дополнительного образования центров детского творчества, музыкальным работникам, воспитателям. Журнал поможет вовремя и на экспертном уровне обеспечить сопровождение повышения квалификации музыкальных руководителей и педагогов дополнительного образования с учетом ФГОС ДО. В журнале - готовые уникальные сценарии мероприятий, праздников, досугов, хореографических постановок, а также композиции танцев; ноты и тексты детских песен от ведущих авторов, композиторов, экспертов в сфере музыкально-эстетического развития детей.

Также популярным оказался журнал «Сценарии и репертуар» для руководителей учреждений культуры, досуговых центров, организаторов фестивалей и праздников, преподавателей школ, воспитателей, всех, кто занимается организацией свободного времени. Известные в стране режиссеры и сценаристы, педагоги вузов культуры делятся на страницах издания своим опытом, новыми идеями и сценариями вечеринок и корпоративных праздников, тематических мероприятий в детских садах, школах, вузах, центрах досуга, санаториях, в семьях. Организаторы уличных шоу найдут в журнале сценарии праздников города, села, улицы, двора.  

Также большим спросом у читателей отдела пользуются учебно-методический и музыкально-литературный журнал для музыкальных руководителей ДОУ, учителей музыки, руководителей художественных студий в домах детского творчества, преподавателей цикла музыкальных дисциплин «Музыкальная палитра», Всероссийский научно-популярный печатный журнал «Народное творчество: личность, искусство, время» и научно-методический журнал «Музыка в школе».

Отдел литературы по культуре и искусству приглашает к сотрудничеству.
 

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