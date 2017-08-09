Псковские десантники форсировали реку Великую и уничтожили условного противника

17:33, 09 августа 2017, ПАИ

Личный состав отдельного десантного штурмового полка Псковского соединения ВДВ успешно форсировал реку Великую и уничтожил условного противника в ходе второго этапа показательных полковых тактических учений, которые прошли 9 августа. Маневры осуществлялись у деревни Лещихино Палкинского района, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации области.

По замыслу учений личный состав должен нанести поражение группам незаконных бандформирований, расположенных на противоположном берегу реки Великой, и удержать захваченный рубеж, чтобы обеспечить переправу и совершение рейда главными силами полка.

Перед началом форсирования две группы десантников провели разведывательный и инженерно-разведывательный дозоры, чтобы установить состав и характер действий противника, места расположения его артиллерии, обороняемые участки, определить характер водной преграды. В период артиллерийской подготовки к переправе, за изгибом реки, с целью введения противника в заблуждение относительно истинного участка форсирования, часть сил полка совершила ложную переправу. В это время на высоте около 2,5 тыс. метров два экипажа самолетов МиГ-31 вели прикрытие операции от атак авиации противника.

Кроме того, вертолеты армейской авиации Ка-52 вели удар по условным силам незаконных вооруженных формирований с применением управляемых ракет дальностью 3-6 км.

Затем командир батальона дал команду начать форсирование водной преграды на боевых машинах десанта БМД-4 под прикрытием огня артиллерии. Огневую поддержку с воздуха осуществляли самолеты фронтовой авиации Су-27 и Су-34. После выхода на противоположный берег десантники с ходу уничтожили противника и закрепились на выгодном рубеже, где в дальнейшем обеспечили водную переправу техники подразделений материального, технического и медицинского обеспечения на пароме. В общей сложности водную преграду успешно преодолели 60 единиц техники.

Напомним, сегодня в регионе проходят показательные полковые тактические учения с десантированием и ведением боя с участием личного состава отдельного десантного штурмового полка Псковского соединения ВДВ. Общее руководство маневрами осуществляет командующий ВДВ России, гвардии генерал-полковник Андрей Сердюков. За ходом учений следил губернатор Псковской области Андрей Турчак.