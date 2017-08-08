Полицейские поймали псковичку и двух её сыновей, промышлявших кражами растений с дачных участков

16:35, 09 августа 2017, ПАИ

Сотрудники ОМВД России по Псковскому району раскрыли серию краж туй и иных дорогостоящих растений с дачных участков на территории Псковского и Печорского районов. В совершении данных преступлений подозреваются пожилая женщина и два ее сына, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По данным фактам следственный отдел ОМВД России по Псковскому району возбудил несколько уголовных дел. По версии следствия, подозреваемые совершили около 30 преступлений. Ущерб, причиненный гражданам, составил, по предварительным данным, несколько сотен тысяч рублей. Похищенные растения фигуранты реализовывали на территории Ленинградской области.

Благодаря проведенным оперативниками мероприятиям, группа была задержана с поличным. При злоумышленниках обнаружено похищенное имущество. Впоследствии, при проведении следственных действий, были изъяты остальные растения, приготовленные к реализации.

В настоящее время расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства, проверяется причастность задержанных лиц к совершению других аналогичных преступлений на территории области.