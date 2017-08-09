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Общество

Ход реконструкции котельной в Пушкинских Горах проверил Андрей Агапов

В рамках контроля подготовки к осенне-зимнему периоду председатель Госкомитета Псковской области по делам строительства и ЖКХ Андрей Агапов проверил ход работ по реконструкции котельной в Пушкинских горах. Об этом он сообщила на своей странице в Instagram.

«Работы по реконструкции идут полным ходом: выполнено устройство фундамента, монтаж 2 котлов на местных видах топлива (щепа), осуществляются работы по бетонированию фундаментов под устройство топливоподачи. Все работы планируется завершить до 1 октября и начать отопительный сезон на новом оборудовании», - отметил Андрей Агапов.

Также, добавил он, проведен комплекс мероприятий по подготовке мазутного хозяйства существующей котельной, которая остаётся в качестве резервного источника.

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