Учебно-тренировочные сборы федерации каратэ открылись в Гдовском районе

17:58, 09 августа 2017, ПАИ

В спортивном комплексе Центра внешкольной работы с детьми «Дубно», расположенного в деревне Партизанская Гдовского района, состоялось торжественное открытие спортивных учебно-тренировочных сборов Псковского областного отделения «Федерации всестилевого каратэ России», в котором приняли участие 50 юных спортсменов области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Отдела Росгвардии по Псковской области.

Бойцы ОМОН представили программу показательных выступлений, направленных на воспитание у подрастающего поколения патриотизма и пропаганду здорового образа жизни.

В этот же день с воспитанниками состоялись военно-тактические игры на местности с элементами игры «Зарница».

«Надеюсь, подобные мероприятия станут традиционными. Нам очень приятно, что дети ведут здоровый образ жизни и интересуются нашей работой», — отметил командир ОМОНа полковник Дмитрий Салихов.