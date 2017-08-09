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Спорт

Учебно-тренировочные сборы федерации каратэ открылись в Гдовском районе

В спортивном комплексе Центра внешкольной работы с детьми «Дубно», расположенного в деревне Партизанская Гдовского района, состоялось торжественное открытие спортивных учебно-тренировочных сборов Псковского областного отделения «Федерации всестилевого каратэ России», в котором приняли участие 50 юных спортсменов области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Отдела Росгвардии по Псковской области.

Бойцы ОМОН представили программу показательных выступлений, направленных на воспитание у подрастающего поколения патриотизма и пропаганду здорового образа жизни.

В этот же день с воспитанниками состоялись военно-тактические игры на местности с элементами игры «Зарница».      

«Надеюсь, подобные мероприятия станут традиционными. Нам очень приятно, что дети ведут здоровый образ жизни и интересуются нашей работой», — отметил командир ОМОНа полковник Дмитрий Салихов.

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