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Спорт

Максим Жаворонков проконтролировал строительство «двойки» и велоцентра в Великих Луках

Сегодня, 9 августа, вице-губернатор Псковской области Максим Жаворонков и председатель Государственного комитета региона по физической культуре и спорту Иван Штылин в Великих Луках проконтролировали ход строительства спортивной «двойки» и велоцентра.

«Темпы хорошие, но, тем не менее, есть вопросы по срокам выполнения графика работ на Центре подготовки велосипедистов. От городской администрации и областного спорткомитета требуется более пристальное внимание за объектом», -  написал Максим Жаворонков на своей странице в Instagram.

Он напомнил, что бассейн с ледовой ареной должен заработать в августе 2018 года, а строительство Центра подготовки велосипедистов должно быть завершено до конца этого года.

Добавим, что Центр подготовки велосипедистов  прошел отбор в Министерстве спорта, на его строительство из федерального бюджета было выделено порядка 70 миллионов рублей.

Заказчиком «двойки» с катком и бассейном является ООО «Газпром инвестгазификация», подрядчик — ООО «Техгазмонтаж». Спортивный объект будет предназначен как для ежедневных занятий спортом, так и для проведения соревнований. В нем предусмотрены два бассейна размерами 25×16 метров и 16,6×8 метров, зона спортивных и тренажерных залов. На ледовой площадке можно будет кататься на коньках и играть в хоккей.  

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