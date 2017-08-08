8 человек погибли на псковских водоёмах с начала лета

17:54, 09 августа 2017, ПАИ

С начала летнего периода на водоемах Псковской области погибли 8 человек, спасены 9. Все несчастные случаи произошли в местах, необорудованных для купания, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного управления МЧС.

В рамках месячника безопасности государственные инспекторы ГИМС МЧС России по Псковской области ежедневно проводят патрулирования, в том числе с привлечением спасателей, журналистов, сотрудников полиции, представителей ВОСВОД и местных администраций. Главной задачей проведения данного мероприятия является снижение гибели людей и несчастных случаев на водоемах. С начала летнего периода государственные инспекторы ГИМС провели 109 патрулирований.

Кроме того, продолжается профилактическая работа в детских оздоровительных учреждениях (ДОУ) и других организациях. Инспекторский состав ГИМС провел 98 занятий по вопросам обеспечения безопасности на воде для более 3600 человек. Основная цель занятий - привлечение внимания детей к соблюдению мер безопасности на водоемах.

В настоящее время допущены к эксплуатации 25 пляжей, состоящие на учете в ГИМС, в том числе 13 пляжей в детских лагерях. В местах, опасных для купания, организовано выставление предупреждающих и запрещающих аншлагов с информацией о запрете купания.