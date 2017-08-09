Нидерландские хризантемы уничтожены на границе в Себежском районе

21:28, 09 августа 2017, ПАИ

В МАПП Бурачки Себежского района запрещен ввоз хризантем в горшках, выращенных в Нидерландах. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Причиной запрета стало обнаружение карантинного объекта – западного (калифорнийского) цветочного трипса. Данный вредитель способен питаться на 244 видах растений из 62 семейств и, в равной степени, опасен как для овощных культур, так и для декоративных растений. Особую опасность представляет тем, что является активным переносчиком вирусов — возбудителей опасных болезней растений. Высокая вредоносность западного цветочного трипса обуславливается высокой скоростью роста популяции, скрытым образом жизни и высоким уровнем устойчивости к применяемым пестицидам.

Зараженная часть груза изъята и уничтожена.