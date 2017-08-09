Отключения светофоров и света в жилых домах запланированы в Великих Луках 10 и 11 августа

22:14, 09 августа 2017, ПАИ

10 и 11 августа в Великих Луках запланированы отключения потребителей ПАО МРСК Северо-Запада «Псковэнерго» ПО ЮЭС для производства ремонтных работ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Так, в четверг с 9:00 до 16:00 будет отключен светофор на перекрестке улица Гагарина - Автовокзал, дома №№ 3 и 5 по улице Зенцовской, жилые дома по проспекту Гагарина, 53, 55, по Лазавицкой набережной, улицам Лазавицкой, Болотной, Песочной, в Болотном тупике и Бородинском проезде.

В пятницу с 9:00 до 17:00 без электроэнергии останется светофор на пересечении улиц Революционной и Манежной, дома по улицам Щорса, 2-48 (четная сторона), Новоселенинской, 6-28, Заслонова, 6-16, Революционной, 13-50, в тупике Крайнем, по проспекту Большому, улице Космонавтов, 2-14, улице Чапаева, 48, 48а, 50, 52, 54, 56, 58.

Также с 9:00 до 12:00 отключат светофор у дома № 123 по проспекту Гагарина и потребителей в домах №№ 127, 129, 131, 133, 135, 121, 123, 125, 127а по тому же проспекту, по улицам Широкой, 2 и Глинки, 3, 5.