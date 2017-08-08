0
10:39
Псковский адвокат считает, что ее джип сожгли рейдеры
14:18
2,5 млн рублей штрафа заплатит бывший инспектор псковского ГИБДД за полученную взятку
10:51
«Урожай» в 200 килограммов конопли собрали правоохранители в Печорском районе (ВИДЕО)
12:13
Восстановлена сорванная во время грозы кровля трех жилых домов в Себеже
12:13
Крупную банду наркодилеров взяли под стражу в Пскове
10:34
Городской автобус врезался в ЗИЛ на перекрёстке в Крестах в Пскове, есть пострадавшие (ФОТО)
09:26
Ребёнок в нацпарке «Себежский» погиб при падении дерева на палатку
Еще новости
Происшествия

В Риге вооружённые люди захватили отель

В Риге вооружённые люди захватили Hotel Garden Palace. Как сообщает РИА Новости, произошло это в ночь на 9 августа.

По данным газеты «Известия», в настоящее время работа отеля парализована: в помещениях гостиницы находятся люди в камуфляже, кафе, принадлежащие отелю, закрыты.

Сообщается также, что  ночью вооружённые люди заходили в номера отеля. Одну гостью они вывели на улицу, отобрали у нее документы и телефон, чтобы она не могла вызвать полицию.

К правоохранителям обратились хозяева гостиницы.

ТАСС со ссылкой на представителя государственной полиции Латвии Саманту Чапковски пишет, что причиной произошедшего стал  спор между владельцем и арендатором отеля.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Псковский адвокат считает, что ее джип сожгли рейдеры
08 августа 2017
Псковский адвокат считает, что ее джип сожгли рейдеры 3
2,5 млн рублей штрафа заплатит бывший инспектор псковского ГИБДД за полученную взятку
07 августа 2017
2,5 млн рублей штрафа заплатит бывший инспектор псковского ГИБДД за полученную взятку 2
«Урожай» в 200 килограммов конопли собрали правоохранители в Печорском районе (ВИДЕО)
07 августа 2017
«Урожай» в 200 килограммов конопли собрали правоохранители в Печорском районе (ВИДЕО)
Восстановлена сорванная во время грозы кровля трех жилых домов в Себеже
05 августа 2017
Восстановлена сорванная во время грозы кровля трех жилых домов в Себеже
Крупную банду наркодилеров взяли под стражу в Пскове
04 августа 2017
Крупную банду наркодилеров взяли под стражу в Пскове 5
Городской автобус врезался в ЗИЛ на перекрёстке в Крестах в Пскове, есть пострадавшие (ФОТО)
03 августа 2017
Городской автобус врезался в ЗИЛ на перекрёстке в Крестах в Пскове, есть пострадавшие (ФОТО)
Ребёнок в нацпарке «Себежский» погиб при падении дерева на палатку
03 августа 2017
Ребёнок в нацпарке «Себежский» погиб при падении дерева на палатку
Мужчина напал на репортёра во время прямого эфира с места празднования Дня ВДВ
02 августа 2017
Мужчина напал на репортёра во время прямого эфира с места празднования Дня ВДВ 1

Идет загрузка...