В Риге вооружённые люди захватили отель

17:15, 09 августа 2017, ПАИ

В Риге вооружённые люди захватили Hotel Garden Palace. Как сообщает РИА Новости, произошло это в ночь на 9 августа.

По данным газеты «Известия», в настоящее время работа отеля парализована: в помещениях гостиницы находятся люди в камуфляже, кафе, принадлежащие отелю, закрыты.

Сообщается также, что ночью вооружённые люди заходили в номера отеля. Одну гостью они вывели на улицу, отобрали у нее документы и телефон, чтобы она не могла вызвать полицию.

К правоохранителям обратились хозяева гостиницы.

ТАСС со ссылкой на представителя государственной полиции Латвии Саманту Чапковски пишет, что причиной произошедшего стал спор между владельцем и арендатором отеля.