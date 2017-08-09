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Общество

Россия завоевала «серебро» на международном конкурсе «Десантный взвод» в Китае

9 августа в ходе заключительной конференции, проходившей в штабе конкурса «Десантный взвод-2017» в Китае, судьи и старшие команд - участниц состязаний вынесли окончательное заключение о количестве баллов, набранных каждой командой и местах в турнирной таблице. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Минобороны РФ, победителем конкурса стала команда Китая, набравшая 62 балла, за ней следуют десантники из России (50 баллов) и Казахстана (42 балла).

В принятии решения принимали участие судьи и представители от армий Китайской Народной Республики, Российской Федерации, Боливарианской Республики Венесуэла, Республики Казахстан, Исламской Республики Иран, Южно-Африканской Республики и Королевства Марокко.

Завтра на территории одной из воинских частей ВДВ Китая в торжественной обстановке пройдет церемония закрытия международного конкурса «Десантный взвод-2017».

Конкурс впервые проводился на территории Китайской Народной Республики в рамках Армейских международных игр - 2017.

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