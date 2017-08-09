Командир 76-й дивизии отметил хороший уровень подготовки десантников 104-го полка

17:26, 09 августа 2017, ПАИ

Командир 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной, ордена Суворова дивизии Алексей Наумец отметил хороший уровень подготовки военнослужащих 104-го гвардейского десантно-штурмового Краснознаменного полка. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

«Девиз полка: «Всегда первые!», и он по праву его заслуживает», — сказал Алексей Наумец по завершении двух этапов показательных полковых тактических учений, которые прошли 9 августа.

Учения проводятся в соответствии с планом подготовки дивизии в текущем учебном году, рассказал комдив. Их цель — отработать все виды боевых действий, с которыми может столкнуться десантник: десантирование и захват площадки приземления, ведение боя по расширению плацдарма, захват аэродрома, форсирование водной преграды, высадка тактического десанта с захватом базы боевиков. Также в тактических учениях была задействована новая техника, в том числе боевая гусеничная плавающая машина.

В ноябре этого года 104-й полк 76-й ДШД получит батальонные комплекты БМД-4, добавил Алексей Наумец.