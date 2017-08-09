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Общество

1,5 миллиона рублей отсудили псковичи по искам в защиту прав потребителей

В первом полугодии Управление Роспотребнадзора по Псковской области подало в суд 39 исков в защиту прав потребителей. Суды рассмотрели 26 из них, все заявления удовлетворены, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства. В пользу потребителей присудили 675,8 тысяч рублей, компенсация морального вреда составила 65,5 тысяч.

Специалистов управления также привлекали суды для дачи заключений по делу в целях защиты прав потребителей. Таких заключений было дано 26. Исковые требования потребителей, по которым специалисты управления давали заключения, суды удовлетворили частично или в полном объеме. В пользу потребителей присуждено 970,8 тыс. рублей, из них компенсация морального вреда составила 73,5 тыс.

Специалистов управления также привлекали суды для дачи заключений по делу в целях защиты прав потребителей. Таких заключений было дано 26. Исковые требования потребителей, по которым специалисты управления давали заключения, суды удовлетворили частично или в полном объеме. В пользу потребителей присуждено 970,8 тыс. рублей, из них компенсация морального вреда составила 73,5 тыс. рублей.

За указанный период проведены 250 контрольно надзорных мероприятий (31 плановая проверка, 196 внеплановых, 23 административных расследования). По результатам всех проверок и административных расследований, в ходе которых были выявлены правонарушения, составлены протоколы об административном правонарушении.

В первом полугодии специалисты управления участвовали в 46 проверках, проводимых органами прокуратуры. Результативность данных проверок составила 1,1 протокола на 1 проверку.

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