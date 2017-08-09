17 свалок ликвидированы в псковских лесах за прошедшую неделю

19:55, 09 августа 2017, ПАИ

17 навалов мусора объемом до 1 кубометра ликвидировали псковские лесничества в лесном фонде области за прошедшую неделю. В рамках патрулирования, а также исполнения Плана мероприятий лесничества осуществляют предотвращение загрязнения земель лесного фонда отходами, сообщили Псковскому агентству информации в Государственном комитете Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды.

Так, 4 августа комитет совместно с лесничеством провел мероприятие по ликвидации несанкционированной свалки в Полновском участковом лесничестве КУ «Гдовское лесничество» возле озера Ужинское Гдовского района, где всегда много отдыхающих из Ленинградской области и Пскова. На месте ликвидированной свалки установлен аншлаг и развешаны информационные таблички о запрете складирования мусора.

В 2014-2016 годах комитет провёл большую работу по определению мест и объемов несанкционированных бытовых отходов (свалок) на землях лесного фонда, составил их реестр. На сегодняшний день основной акцент в работе сделан на принятие мер по их ликвидации, недопущению возникновения новых свалок и агитационной пропагандирующей работе среди местного населения.

При патрулировании участков земель лесного фонда лесные инспекторы в первом полугодии 2017 года выявили 92 несанкционированные свалки. Ежегодно в ходе патрулирования земель лесного фонда они фиксируют порядка 70-100 вновь образованных несанкционированных свалок. Решить эту проблему возможно, если должным образом организовать сбор (установить мусорные контейнеры) и транспортировку бытовых отходов из всех населенных пунктов, отметили в комитете.

«Наибольшей степени подвержены загрязнениям участки леса, прилегающие к населенным пунктам. В тоже время выделение бюджетных средств на ликвидацию несанкционированных свалок на землях лесного фонда не предусмотрено. К одной из действенных мер, направленных на очистку лесов от свалок мусора, относится проведение субботников, в которых активно принимает участие население региона», - пояснил председатель комитета Псковской области по лесному хозяйству Михаил Астафуров.

Граждане, образующие несанкционированные свалки с нарушением требований правил безопасности в лесу и на участках, непосредственно примыкающих к лесам, преследуются по закону.