Почётные грамоты получили победители соревнований по автомногоборью среди полицейских

23:00, 09 августа 2017, ПАИ

9 августа в УМВД России по Псковской области состоялись занятия по государственно-правовому информированию. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

На занятиях рассматривались различные вопросы, касающиеся оперативно-служебной деятельности сотрудников органов внутренних дел. В качестве одного из гостей перед присутствующими выступил председатель общественного совета при УМВД России по Псковской области Джемал Малышев. Он рассказал о взаимодействии органов внутренних дел с институтами гражданского общества, поделился наиболее интересными примерами деятельности общественного совета, указал на основные проблемные моменты.

Врио начальника Управления полковник юстиции Игорь Егоров вручил погоны ряду сотрудников, которым присвоены первые и очередные специальные звания.

Кроме того, почетными грамотами и кубком награждены победители прошедших среди сотрудников органов внутренних дел соревнований по автомобильному многоборью.