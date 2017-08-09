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Общество

Скидки на продукцию по ГОСТу объявлены в псковских магазинах «Бизон»

В торговой сети «Бизон» стартовала акция, которая завершится 22 августа. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского мясокомбината, в акции участвует продукция по ГОСТу: колбаса «Докторская», «Молочная», «Русская» — 229 рублей за килограмм, «Краковская» — 399 рублей за килограмм, сосиски «Молочные» — 269 рублей за килограмм, пельмени «Домашние
ГОСТ» — 189 рублей за килограмм.

Также по акции можно приобрести ветчину «Невскую» - 307 рублей за килограмм, филе куриное сыровяленное — 359 рублей за килограмм, сервелат
«Кремлевский» — 259 рублей за килограмм, перец фаршированный — 179 рублей за килограмм.

Кроме того, скидка действует на продукцию для пикника: купаты «Имеретинские» - 259 рублей за килограмм, шашлык «Классический» — 259 рублей за килограмм, шашлык из филе куриной грудки — 229 рублей за килограмм.

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