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Общество

Жилые дома в новосокольнической деревне Захарино проверили сотрудники МЧС

9 августа сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы провели противопожарный рейд в новосокольнической деревне Захарино. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В ходе рейда распространены 4 памятки о мерах пожарной безопасности, 15 листовок на темы «действия граждан при обнаружении пожара», «эксплуатация печного отопления и электрооборудования в быту», «соблюдение мер пожарной безопасности в лесах», проинструктированы под роспись 11 человек.

Проведено обследование 5 жилых домов, выявлено 1 место проживания неблагополучных категорий граждан. Также состоялся сход граждан, на котором присутствовали 11 человек. В ходе рейда особое внимание было уделено гражданам, где в жилых домах используется печное отопление и имеется бытовое газовое оборудование.

Жителей деревни ознакомили с требованиями правил противопожарного режима в РФ при устройстве и эксплуатации печного отопления, использования и хранения бытовых газовых баллонов и газового оборудования, с требованиями к электрооборудованию и электроприборам, способам раннего обнаружения пожара при помощи автономных пожарных извещателей. Доведена информация с телефонными номерами вызова экстренных оперативных служб, обстановка с пожарами на территории Новосокольнического района, основные причины пожаров в жилом секторе сельских населенных пунктов.

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