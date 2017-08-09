Нарушения при продаже арбузов выявлены в Пскове

21:14, 09 августа 2017, ПАИ

9 августа в Пскове прошел рейд по выявлению незаконных точек продажи бахчевых, в котором приняли участие сотрудники отдела потребительского рынка и услуг администрации города, отдела Россельхознадзора по Псковской области, УМВД России по Пскову. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Проверяющие обследовали точки продажи арбузов и дынь на Октябрьском проспекте и рынке «Маяк». В ходе рейда был выявлен ряд нарушений: у некоторых продавцов отсутствовали санитарные книжки, не было накладных и фитосанитарных документов на товар. Кроме того, замечены случаи продажи арбузов в разрезанном виде, что противоречит санитарным нормам. На граждан, торгующих овощами и фруктами в неустановленном месте, ревизоры составили 3 протокола об административной ответственности.

Добавим, на территории Пскова предусмотрена 31 торговая точка в 25 местах города для торговли бахчевыми. Сотрудники Россельхознадзора рекомендуют покупателям интересоваться минимальным объёмом документов на арбузы и дыни в целях собственной безопасности.