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Общество

Завершён ремонт участка Зонального шоссе в Пскове

В Пскове завершен ремонт участка Зонального шоссе от железнодорожного переезда до улицы Экипажа Гудина протяженностью 207 метров. Подрядчик выполнил выравнивание канализационных люков, обустройство обочин, обновил асфальтовое покрытие. Комиссионная приемка намечена на 11 августа, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Напомним, на минувшей неделе был завершен ремонт улицы Советской армии. В данный момент подрядчик ведет работы на перекрестке улиц 128 Стрелковой дивизии и Вокзальной, на улице Гражданской, Шестака, Некрасова. В этом сезоне в Пскове в плане ремонта стоят 17 участков улиц.

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