Снижение цен на фрукты и овощи прогнозирует Минэкономразвития

21:53, 09 августа 2017, ПАИ

Минэкономразвития России допускает 15%-ное снижение цен на плодоовощную продукцию в ближайшее время, пишет interfax.ru.

В министерстве отметили, что это может внести в накопленную инфляцию дополнительный вклад в размере около минус 0,6 п.п. за август-сентябрь. По прогнозам, дефляция в августе в РФ может составить 0,3-0,5% после инфляции в 0,1% в июле. Годовая инфляция может снизиться значительно ниже таргета - до 3,3-3,6% в августе с 3,9% в июле.

«По итогам августа мы ожидаем увидеть дефляцию на потребительском рынке на уровне 0,3-0,5%, что приведет к замедлению годовой инфляции до 3,3-3,6%», - говорится в докладе «Инфляционная картина» министерства.