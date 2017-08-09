Выставка Юрия Кольцова откроется в псковской галерее «Дар» 11 августа
11 августа в 18:30 в Пскове в галерее «Дар» (Советская, 111) откроется выставка Юрия Кольцова. Как сообщили Псковскому агентству информации в галерее, художник является одним из организаторов общности «Хороший вкус», проработавшей в Пскове 10 лет.
12 августа Юрий Кольцов отпразднует своё 60-летие, поэтому выставка будет называться «Юбилей!»
Выставка будет ретроспективной, на ней представлены графика и живопись, написанные художником в разные годы.