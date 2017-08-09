Псковички-предприниматели могут поучаствовать во всероссийских конкурсах

22:26, 09 августа 2017, ПАИ

Общероссийская общественная организация «Ассоциация женщин-предпринимателей России» проводит Всероссийские конкурсы «Рабочая смена России», «Рабочая честь России», «Молодой директор года», «Женщина – директор года», «Заслуженный директор России», «Искусство управлять», «Предприятие XXI века». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Государственном комитете Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике.

За последние 20 лет во всероссийских конкурсах приняли участие несколько тысяч руководителей и высококвалифицированных специалистов промышленных предприятий, строительной отрасли, потребительского рынка и услуг, жилищно-коммунального хозяйства, научных и образовательных организаций, учреждений здравоохранения, социальной защиты и культуры. Конкурс «Рабочая смена России» проводится для молодых специалистов, учащихся колледжей и студентов вузов, проявивших активную жизненную позицию. Всероссийские конкурсы будут проходить 16 и 17 марта 2018 года в Москве среди победителей региональных конкурсов.

Заявки принимаются до 15 февраля 2018 года. Более подробную информацию о конкурсах, а также перечень необходимых документов и форму заявки на участие в них можно получить на сайте www.assower.ru, по телефонам: 8 (495) 702-09-37, 8-903-724-13-46 или по электронной почте: irinapotyagova@gmail.com. Материалы для конкурсов направить спецпочтой по адресу: 111673, Москва, улица Суздальская, дом 26, корпус 2. По вопросу заявок на гостиницу обращаться по телефону: 8-916-621-26-57 (Наталья Паньшина).