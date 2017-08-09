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Общество

Латвия снова заявила о российских военных самолётах вблизи своих границ

Национальные вооруженные силы Латвии заявили о наличии российских военных самолетов и корабля вблизи своих границ, пишет ТАСС.

В сообщении НВС на странице в Twitter говорится, что патрульные самолеты над нейтральными водами Балтийского моря вблизи морской границы Латвии 9 августа идентифицировали два самолета Ан-26 и два самолета Су-27 Вооруженных сил России. Кроме того, по утверждению НВС, в латвийской эксклюзивной экономической зоне в 4,5 морских милях от территориальных вод в среду был замечен российский корвет класса «Буян-М».

По версии министерства обороны Латвии, российские военные самолеты и корабли в прошлом году приближались к ее границам 209 раз, в 2015 году - более 270 раз, а в 2014 году - свыше 250 раз.

В то же время российские власти ранее неоднократно заявляли, что все полеты российских военных самолетов и передвижения кораблей совершаются в строгом соответствии с международно-правовыми нормами.

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