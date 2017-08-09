Ущерб России от коррупции составил 130 миллиардов рублей

22:47, 09 августа 2017, ПАИ

Преступления коррупционной направленности за последние 2,5 года нанесли России ущерб в 130 млрд рублей, сообщает gazeta.ru со ссылкой на начальника управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры Александра Русецкого. По его словам, доля материального ущерба от коррупции в год составляет 10% от совокупного ущерба от всех видов преступлений в России.

Александр Русецкий отметил, что за последние два с половиной года только добровольно погашенный ущерб составил порядка 10 млрд рублей. При этом приняты меры по обеспечению его взыскания на сумму свыше 70 млрд рублей.