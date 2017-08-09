0
21:14
Нарушения при продаже арбузов выявлены в Пскове
13:31
Русские узоры могут зарегистрировать в качестве товарных знаков
21:16
Финансирование крупных социальных проектов обсудили Ольга Голодец и Андрей Турчак
09:43
Роспотребнадзор предложил маркировать продукты с помощью «светофора»
13:22
Вера Емельянова: Огромная ценность кластера «Псковский» в том, что инвесторы стали активными участниками проекта
17:18
Группа работников псковского «Комбината благоустройства» заявила о прекращении работы из-за невыплаты зарплаты
11:25
Осенью в ОЭЗ «Моглино» закончится строительство двух заводов и будут рассмотрены ещё несколько заявок
Еще новости
Экономика

Ущерб России от коррупции составил 130 миллиардов рублей

Преступления коррупционной направленности за последние 2,5 года нанесли России ущерб в 130 млрд рублей, сообщает gazeta.ru со ссылкой на начальника управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры Александра Русецкого. По его словам, доля материального ущерба от коррупции в год составляет 10% от совокупного ущерба от всех видов преступлений в России.

Александр Русецкий отметил, что за последние два с половиной года только добровольно погашенный ущерб составил порядка 10 млрд рублей. При этом приняты меры по обеспечению его взыскания на сумму свыше 70 млрд рублей. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Нарушения при продаже арбузов выявлены в Пскове
09 августа 2017
Нарушения при продаже арбузов выявлены в Пскове
Русские узоры могут зарегистрировать в качестве товарных знаков
08 августа 2017
Русские узоры могут зарегистрировать в качестве товарных знаков
Финансирование крупных социальных проектов обсудили Ольга Голодец и Андрей Турчак
07 августа 2017
Финансирование крупных социальных проектов обсудили Ольга Голодец и Андрей Турчак 3
Роспотребнадзор предложил маркировать продукты с помощью «светофора»
04 августа 2017
Роспотребнадзор предложил маркировать продукты с помощью «светофора»
Вера Емельянова: Огромная ценность кластера «Псковский» в том, что инвесторы стали активными участниками проекта
02 августа 2017
Вера Емельянова: Огромная ценность кластера «Псковский» в том, что инвесторы стали активными участниками проекта 1
Группа работников псковского «Комбината благоустройства» заявила о прекращении работы из-за невыплаты зарплаты
01 августа 2017
Группа работников псковского «Комбината благоустройства» заявила о прекращении работы из-за невыплаты зарплаты 1
Осенью в ОЭЗ «Моглино» закончится строительство двух заводов и будут рассмотрены ещё несколько заявок
01 августа 2017
Осенью в ОЭЗ «Моглино» закончится строительство двух заводов и будут рассмотрены ещё несколько заявок
Президентские гранты выиграли четыре псковские некоммерческие организации
01 августа 2017
Президентские гранты выиграли четыре псковские некоммерческие организации

Идет загрузка...