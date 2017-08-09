Стоимость минимального набора продуктов снизилась в июле на 4%

09:05, 10 августа 2017, ПАИ

В июле стоимость минимального набора продуктов питания снизилась почти на 4% по сравнению с предыдущим месяцем, пишет газета «Известия». По данным Росстата, подешевела треть входящих в корзину товаров. При этом продуктовый минимум не изменился в денежном эквиваленте по сравнению с июнем 2016 года.

В среднем по России цена минимального набора продуктов составила 4066,8 рубля. При этом по сравнению с началом года отмечен рост на 10%. Самое заметное удешевление товаров и услуг отмечалось на потребительском рынке Дагестана и Калмыкии.

В минимальный набор продуктов входят мясо, рыба, яйца, молочные продукты, хлеб, овощи, яблоки, крупы, чай, сладости, сахар и соль — всего 33 наименования. Их необходимое количество определяется исходя из условных объемов потребления, а стоимость — по средней потребительской цене.