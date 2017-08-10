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Общество

Половина молодых россиян хотят только одного ребёнка

В России почти половина молодых людей, состоящих в браке, хотят всего одного ребенка. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Высшей школой экономики и Российским государственным социальным университетом, пишет газета «Известия».

В исследованиях в 2015 и 2016 годах участвовали 2 тыс. человек в возрасте до 30 лет. Опрос показал, что 48% респондентов хотят одного ребенка. О двух детях мечтают 39%, а растить трех и более малышей готовы только 13% пар.

Большинство молодых супругов полагают, что лучше всего дошкольников воспитывать в муниципальных детсадах (53%). 17% предпочитают частный детский сад. Няню выбирают лишь 2% респондентов, а на помощь бабушек и дедушек рассчитывают 9%. Только каждый пятый (19%) полагает, что воспитывать ребенка лучше всего самим в собственной семье.

По мнению экспертов, легче воспитывать нескольких детей. Доцент кафедры социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ Александр Синельников пояснил, что когда семья останавливается на одном ребенке, то из-за избытка родительской любви он вырастает избалованным, так как не привык общаться с равными.

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