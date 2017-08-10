Первый заместитель прокурора области встретится с жителями Опочки

09:44, 10 августа 2017, ПАИ

В августе первый заместитель прокурора Псковской области старший советник юстиции Эльмира Канаева организует личный прием граждан в Опочке. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Для встречи с Эльмирой Канаевой необходимо до 18 августа обратиться к и. о. прокурора Опочецкого района Галине Шкирман с заявлением и всеми имеющимися документами по рассматриваемому вопросу.

Приём пройдёт в прокуратуре Опочецкого района по адресу: Опочка, улица Калинина, 15.