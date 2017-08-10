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Общество

В августе мобильная служба ПФР посетит четыре района Псковской области

В августе передвижной офис клиентской службы Пенсионного фонда России посетит четыре района области. Всего специалисты районных учреждений ПФР объедут шесть волостей и проведут приемы граждан в населенных пунктах, удаленных от районных центров, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения ПФР.

23 августа служба приедет в Торошинскую волость, 17 августа – в деревни Ротово и Лавры Печорского района, 29 августа – в Вербилово и Поддубье Пустошкинского района, 30 августа –в Ущицы и Назимово Куньинского района, 31 августа – в Михайловскую и Миритинскую волости Локнянского района.

Отметим, что график выездов передвижной мобильной службы составляется каждый квартал, а пункт назначения определяется на основании заявок районных органов ПФР. Кроме того, информация о выездах мобильной клиентской службы предварительно публикуются в районных средствах массовой информации, а также в администрациях муниципальных образований.

Выезжая на место, специалисты ПФР ведут прием и дают консультации по всем вопросам пенсионного обеспечения. Специализированный автомобиль ПФР оснащен всем необходимым для работы с клиентами. В дополнение каждому из посетителей предлагаются буклеты о пенсионном обеспечении, социальных и компенсационных выплатах.

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