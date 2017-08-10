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Общество

400-летний псковский дуб признан памятником живой природы

400-летний дуб в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» получил статус «Дерево-памятник живой природы всероссийского значения» и внесен в реестр старовозрастных деревьев России, сообщает «Интерфакс».

Дуб находится в усадьбе Тригорское. По данным ученых, дерево растет на древнем могильном кургане. Во время Великой Отечественной войны под ним был устроен немецкий блиндаж. По мнению исследователей, именно этот дуб был воспет Александром Пушкиным в поэме «Руслан и Людмила».

Отметим, что самым старым дубом в России считается дерево, которое растет в Липецкой области в парке села Конь-Колодезь: ему около 430 лет.

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