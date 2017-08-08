Чтобы избежать ареста дачи, великолучанин выплатил миллионный долг

09:33, 10 августа 2017, ПАИ

Великолучанин оплатил задолженность в размере 1 миллиона 309 тысяч рублей после ряда мер принудительного исполнения со стороны судебных приставов.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФССП России по Псковской области, исполнительное производство в отношении должника было возбуждено в ОСП города Великие Луки в конце мая 2017 года. Общая сумма долга по исполнительному производству в пользу физического лица составила 1 миллион 318 тысяч рублей.

В ходе работы над исполнительным производством к должнику был применен ряд мер принудительного исполнения: вынесено постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке; введено временное ограничение на выезд из РФ, а в июне 2017 года имущество - бытовая техника и мебель - были подвергнуты описи и аресту. По арестованному имуществу великолучанин воспользовался правом на самореализацию.

Также, в ходе исполнительных действий выяснилось, что у должника в собственности имеется дача, на которую судебный пристав имеет право наложить арест.

Чтобы дача не подверглась аресту, житель Великих Лук оплатил оставшуюся сумму долга в размере 1 млн 309 тыс. рублей, а также исполнительский сбор 92 тыс. рублей.

Таким образом, гражданин полностью погасил свои долги перед физическим лицом, все ограничения и обращения взыскания с банковских счетов сняты.