Псковские летчики заняли первое место в международных играх «Авиадартс»

09:34, 10 августа 2017, ПАИ

Летчики Военно-транспортной авиации из Пскова на Ил-76 в составе российской команды заняли первое место в конкурсе Армейских международных игр «Авиадартс». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главнокомандующего Воздушно-космических сил России Виктора Бондарева.

Российская сборная получила 12 призовых мест, в том числе четыре первых. Одно из них принадлежит псковичам.

Отметим, что сегодня, 10 августа, на китайском аэродроме Дафаншень состоится церемония закрытия игр «Авиадартс».