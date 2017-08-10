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Общество

Псковские летчики заняли первое место в международных играх «Авиадартс»

Летчики Военно-транспортной авиации из Пскова на Ил-76 в составе российской команды заняли первое место в конкурсе Армейских международных игр «Авиадартс». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главнокомандующего Воздушно-космических сил России Виктора Бондарева.

Российская сборная получила 12 призовых мест, в том числе четыре первых. Одно из них принадлежит псковичам.

Отметим, что сегодня, 10 августа, на китайском аэродроме Дафаншень состоится церемония закрытия игр «Авиадартс».

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