0
09:54
Средства от продажи 200-киллограммового торта на Медовом фестивале пойдут на лечение маленького псковича
09:52
Фестиваль активного семейного отдыха «ДА!FEST» пройдет в Пскове 12 августа
21:50
Противопожарное состояние псковских школ проверяют сотрудники МЧС
18:06
Продолжается набор участниц на конкурс «Миссис Бабушка - 2017»
17:50
Гигантский торт на «Медовом фестивале – 2017» вновь приготовит фуд-стилист из Москвы
17:47
От пара до дыма: ПАИ-live с Татьяной Антоновой (ВИДЕО)
17:38
Изборский коллектив «Тканые одежды» представит на Медовом фестивале коллекцию «Дочуша»
Еще новости
Общество

Калинник наступил по народному календарю

Калинник отмечается по народному календарю 11 августа.

Как сообщает calend.ru, название праздника связано с именем одного из святых мучеников – Каллиника Киликийского, жившего в III-IV веках. Его проповедь о Христе в городе Анкире вызвала гнев язычников. Каллиника схватили и представили на суд игемону Сакердону. Тот приговорил святого к страшному наказанию: его обули в железные сапоги с гвоздями, торчащими внутрь, и так отвели к месту казни, где сожгли заживо. Однако тело мученика осталось невредимо, и впоследствии его погребли христиане.

Поскольку имя проповедника очень похоже на название хорошо известной на Руси ягоды, которая поспевает к этому времени, Калинник стал еще и праздником калины. Это растение крестьяне считали символом чистой и непорочной красоты, а горький вкус ягод символизировал горькую судьбу девушки, отданной замуж без любви.

Из калины крестьянки варили кисели и компоты, толкли ее с медом, делали мармелад, смешивая с яблочным пюре. Калинниками на Руси называли пироги с горькой ягодой. Владимир Даль так описывает их приготовление: «Щепоть калины завернет в ржаное тесто хозяйка пирожком, расправит, запеленает сухим капустным листом — и на противень, в печь, на вольный дух, пусть потомится и зажарится. А как хлебом потянет, как запахнет лакомством — открывай заслонку, вынимай готовые калинники. Лист капустный отрясется – и вот он, пирог с калинкой, с лесным душком!»

Также калинниками называли утренние морозы, которые уже случались в это время и губительно действовали на хлеба, оставшиеся на полях. В северных губерниях молились: «Пронеси, Господи, мороком, а не морозом». Морок, или туман, в этот день предвещал хороший урожай ячменя и овса. «Коли на Калинника туман — припасай косы про овес с ячменем», — подмечали крестьяне. А вот если спелый овес вновь зазеленеет — значит, осень будет ненастной.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Средства от продажи 200-киллограммового торта на Медовом фестивале пойдут на лечение маленького псковича
11 августа 2017
Средства от продажи 200-киллограммового торта на Медовом фестивале пойдут на лечение маленького псковича
Фестиваль активного семейного отдыха «ДА!FEST» пройдет в Пскове 12 августа
11 августа 2017
Фестиваль активного семейного отдыха «ДА!FEST» пройдет в Пскове 12 августа
Противопожарное состояние псковских школ проверяют сотрудники МЧС
10 августа 2017
Противопожарное состояние псковских школ проверяют сотрудники МЧС
Продолжается набор участниц на конкурс «Миссис Бабушка - 2017»
10 августа 2017
Продолжается набор участниц на конкурс «Миссис Бабушка - 2017»
Гигантский торт на «Медовом фестивале – 2017» вновь приготовит фуд-стилист из Москвы
10 августа 2017
Гигантский торт на «Медовом фестивале – 2017» вновь приготовит фуд-стилист из Москвы 2
От пара до дыма: ПАИ-live с Татьяной Антоновой (ВИДЕО)
10 августа 2017
От пара до дыма: ПАИ-live с Татьяной Антоновой (ВИДЕО)
Изборский коллектив «Тканые одежды» представит на Медовом фестивале коллекцию «Дочуша»
10 августа 2017
Изборский коллектив «Тканые одежды» представит на Медовом фестивале коллекцию «Дочуша»
Глава Пскова вышел в ещё одну социальную сеть
10 августа 2017
Глава Пскова вышел в ещё одну социальную сеть 3

Идет загрузка...