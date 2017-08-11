Калинник наступил по народному календарю

10:25, 11 августа 2017, ПАИ

Калинник отмечается по народному календарю 11 августа.

Как сообщает calend.ru, название праздника связано с именем одного из святых мучеников – Каллиника Киликийского, жившего в III-IV веках. Его проповедь о Христе в городе Анкире вызвала гнев язычников. Каллиника схватили и представили на суд игемону Сакердону. Тот приговорил святого к страшному наказанию: его обули в железные сапоги с гвоздями, торчащими внутрь, и так отвели к месту казни, где сожгли заживо. Однако тело мученика осталось невредимо, и впоследствии его погребли христиане.

Поскольку имя проповедника очень похоже на название хорошо известной на Руси ягоды, которая поспевает к этому времени, Калинник стал еще и праздником калины. Это растение крестьяне считали символом чистой и непорочной красоты, а горький вкус ягод символизировал горькую судьбу девушки, отданной замуж без любви.

Из калины крестьянки варили кисели и компоты, толкли ее с медом, делали мармелад, смешивая с яблочным пюре. Калинниками на Руси называли пироги с горькой ягодой. Владимир Даль так описывает их приготовление: «Щепоть калины завернет в ржаное тесто хозяйка пирожком, расправит, запеленает сухим капустным листом — и на противень, в печь, на вольный дух, пусть потомится и зажарится. А как хлебом потянет, как запахнет лакомством — открывай заслонку, вынимай готовые калинники. Лист капустный отрясется – и вот он, пирог с калинкой, с лесным душком!»

Также калинниками называли утренние морозы, которые уже случались в это время и губительно действовали на хлеба, оставшиеся на полях. В северных губерниях молились: «Пронеси, Господи, мороком, а не морозом». Морок, или туман, в этот день предвещал хороший урожай ячменя и овса. «Коли на Калинника туман — припасай косы про овес с ячменем», — подмечали крестьяне. А вот если спелый овес вновь зазеленеет — значит, осень будет ненастной.