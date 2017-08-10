0
13:05
12 августа состоится очередной «Тур по новостройкам»
11:56
Спасение утопающих – чьих рук дело?
11:46
Определён победитель конкурса проектов реконструкции квартала в центре Пскова
10:21
Экскурсию по новостройкам устроит «Авентин – Псков» 19 августа
09:25
400-летний псковский дуб признан памятником живой природы
22:14
Отключения светофоров и света в жилых домах запланированы в Великих Луках 10 и 11 августа
19:55
17 свалок ликвидированы в псковских лесах за прошедшую неделю
Еще новости
Общество

Экскурсию по новостройкам устроит «Авентин – Псков» 19 августа

19 августа центр недвижимости «Авентин – Псков» организует экскурсию по псковским новостройкам, в рамках которой потенциальные покупатели своими глаза увидят выставленные на продажу квартиры и их планировки, оценят качество строительных материалов, ознакомятся с перспективами районов, с имеющейся и планируемой инфраструктурой, а также прямо на месте смогут забронировать приглянувшуюся квартиру.

«Если и вы не хотите принимать такие важные решения «вслепую», воспользуйтесь возможность составить собственное мнение - бронируйте место в списке участников экскурсии», - отметили в компании «Авентин - Псков».

Количество мест ограничено.

Запись по телефону: 8112-29-84-84 и в сообществе: https://vk.com/aventinpskov?w=wall-55490100_2522%2Fall.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

12 августа состоится очередной «Тур по новостройкам»
10 августа 2017
12 августа состоится очередной «Тур по новостройкам»
Определён победитель конкурса проектов реконструкции квартала в центре Пскова
10 августа 2017
Определён победитель конкурса проектов реконструкции квартала в центре Пскова
Экскурсию по новостройкам устроит «Авентин – Псков» 19 августа
10 августа 2017
Экскурсию по новостройкам устроит «Авентин – Псков» 19 августа
400-летний псковский дуб признан памятником живой природы
10 августа 2017
400-летний псковский дуб признан памятником живой природы
Отключения светофоров и света в жилых домах запланированы в Великих Луках 10 и 11 августа
09 августа 2017
Отключения светофоров и света в жилых домах запланированы в Великих Луках 10 и 11 августа
17 свалок ликвидированы в псковских лесах за прошедшую неделю
09 августа 2017
17 свалок ликвидированы в псковских лесах за прошедшую неделю
Скидки на продукцию по ГОСТу объявлены в псковских магазинах «Бизон»
09 августа 2017
Скидки на продукцию по ГОСТу объявлены в псковских магазинах «Бизон»
Опочецкие ансамбли «Забава» и «Ступени» выступят на Медовом фестивале в Пскове
09 августа 2017
Опочецкие ансамбли «Забава» и «Ступени» выступят на Медовом фестивале в Пскове 1

Идет загрузка...