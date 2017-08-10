Экскурсию по новостройкам устроит «Авентин – Псков» 19 августа

10:21, 10 августа 2017, ПАИ

19 августа центр недвижимости «Авентин – Псков» организует экскурсию по псковским новостройкам, в рамках которой потенциальные покупатели своими глаза увидят выставленные на продажу квартиры и их планировки, оценят качество строительных материалов, ознакомятся с перспективами районов, с имеющейся и планируемой инфраструктурой, а также прямо на месте смогут забронировать приглянувшуюся квартиру.

«Если и вы не хотите принимать такие важные решения «вслепую», воспользуйтесь возможность составить собственное мнение - бронируйте место в списке участников экскурсии», - отметили в компании «Авентин - Псков».

Количество мест ограничено.

Запись по телефону: 8112-29-84-84 и в сообществе: https://vk.com/aventinpskov?w=wall-55490100_2522%2Fall.