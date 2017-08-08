Три гаража и мотоцикл загорелись в Великих Луках
9 августа в 5:36 в городе Великие Луки произошел пожар в гаражно-строительном кооперативе «Микрон» по улице Сопецкой.
Как стало известно Псковскому агентству информации, один гараж сгорел, другой – выгорел внутри по всей площади, также огонь повредил мотоцикл ИЖ «Юпитер-5». В третьем гараже повреждена кровля на площади 10 квадратных метров, закопчено имущество.
Предположительная причина пожара – неосторожное обращение неустановленного лица с огнём.
Огнеборцам удалось спасти пять гаражей.