Из-за короткого замыкания в Псковской области сгорели два жилых дома

10:03, 10 августа 2017, ПАИ

9 августа в 19:14 в Куньинском районе в деревне Пески сгорел жилой дом. Как стало известно Псковскому агентству информации, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. Огнеборцы спасли дачный дом, баню и две надворные постройки.

В 20:43 в Печорском районе в деревне Зимний Борок по той же причине сгорел ещё один жилой дом, который принадлежал пенсионерке. Пожарные спасли от огня соседний жилой дом и три надворные постройки.