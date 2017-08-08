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Из-за короткого замыкания в Псковской области сгорели два жилых дома

9 августа в 19:14 в Куньинском районе в деревне Пески сгорел жилой дом. Как стало известно Псковскому агентству информации, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. Огнеборцы спасли дачный дом, баню и две надворные постройки.

В 20:43 в Печорском районе в деревне Зимний Борок по той же причине сгорел ещё один жилой дом, который принадлежал пенсионерке. Пожарные спасли от огня соседний жилой дом и три надворные постройки.

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