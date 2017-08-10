Прокуратура обязала ОЖД сделать доступными для инвалидов станции «Порхов» и «Сосынье»

11:09, 10 августа 2017, ПАИ

Псковская транспортная прокуратура выявила на станции «Порхов» и остановочном пункте «Сосынье» нарушения законодательства в сфере защиты прав инвалидов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Так, на территории остановочном пункте не имеется тактильной полосы движения для инвалидов по зрению, сход с платформы не оборудован пандусом, отсутствует ограждение. На вокзале выявлены аналогичные нарушения. Кроме того, там не установлены передвижные подъемники и переносные рампы для посадки инвалидов с коляской с платформы в вагон, при входе в здание вокзала на прозрачных полотнах дверей не имеется яркой, контрастной маркировки, отсутствует туалет для инвалидов.

В целях устранения выявленных нарушений Псковский транспортный прокурор направил в суд исковые заявления; начальнику Октябрьской дирекции пассажирских обустройств внесено представление.