В Псковской области работодатели уклоняются от предоставления сведений для проверок

21:32, 10 августа 2017, ПАИ

В деятельности Государственной инспекции труда в Псковской области имеют место факты, когда юридические лица и индивидуальные предприниматели уклоняются от проведения законных проверок или воспрепятствуют проведению проверок. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в инспекции.

Требование о предоставлении документов, необходимых для проведения проверки, госинспектор труда направляет почтой в организацию по месту осуществления деятельности. Нередко запрос возвращается в ГИТ по истечению срока хранения в почтовом отделении. Зачастую юридические лица или индивидуальные предприниматели скрываются (не установлено место нахождения), что не позволяет органу контроля провести законную проверку.

Государственная инспекция труда предупреждает работодателей, что при уклонении от проверок наступает административная ответственность по статье 19.4.1. Воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа государственного контроля (надзора) по проведению проверок или уклонение от таких проверок влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей. Действия (бездействие), повлекшие невозможность проведения или завершения проверки влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. Повторное совершение административного правонарушения влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или - дисквалификацию на срок от шести месяцев до одного года; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

Также предусмотрена ответственность по статье 19.7. Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган, осуществляющий государственный контроль и надзор сведений, представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом его законной деятельности влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до трехсот рублей; на должностных лиц - от трехсот до пятисот рублей; на юридических лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей.

Вместе с тем привлечение юридического лица или индивидуального предпринимателя к административной ответственности не освобождает их от обязанности предоставления необходимых для проведения проверки документов.