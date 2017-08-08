До трёх лет тюрьмы грозит псковичке за фиктивную регистрацию иностранца

10:45, 10 августа 2017, ПАИ

Сотрудники отдела по вопросам миграции УМВД России по городу Пскову в ходе проведения на территории города оперативно-профилактических мероприятий выявили факт фиктивной постановки на миграционный учет иностранного гражданина.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, 53-летняя жительница Пскова за денежное вознаграждение зарегистрировала у себя в квартире гражданина одной из стран СНГ. Фактически же мужчина по данному адресу не проживал.

В настоящее время по данному факту проводится проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей «Фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации и фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации» УК РФ. Максимальный размер наказания, установленный санкцией данной правовой нормы, составляет 3 года лишения свободы.