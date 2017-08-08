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Двух водителей, не в первый раз севших за руль нетрезвыми, задержали в Псковской области 9 августа

9 августа дорожные полицейские в ходе проводимых в Псковской области мероприятий установили двух нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались аналогичному наказанию.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального УМВД,  вчера на 520-ом километре автодороги Санкт-Петербург - Невель полицейские остановили автомашину «Опель Астра», за рулём которой находился 54-летний мужчина, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

А в Палкинском районе на трассе Санкт-Петербург - Невель стражи порядка задержали 28-летнего водителя ВАЗ-2110, который также управлял транспортным средством в состоянии опьянения.

По всем установленным фактам проводятся проверки.

 

 

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