Спартакиада Союзного Государства пройдёт в Пскове 23-28 августа

11:18, 10 августа 2017, ПАИ

Спартакиаду Союзного Государства среди детей и подростков Псковская область проведет в четвертый раз с 2009 года. В этом году она состоится 23-28 августа, сообщает корреспондент Псковского агентства информации с заседания оргкомитета 10 августа.

На соревнования в Псков приедет делегация из Белоруссии и сборная команда России, в которую войдут представители Архангельска, Великого Новгорода, Смоленска, Ейска, Ленинградской области, Санкт-Петербурга, Пскова, Татарстана. Каждую страну представят 115 тренеров и участников.

В ходе спартакиады юноши и девушки 2002-2003 годов рождения будут соревноваться по трем видам спорта: волейболу (девушки), мини-футболу (юноши) и плаванию (юноши и девушки).

Соревнования по мини-футболу пройдут в СК «Олимп», по плаванию и по волейболу - в СК «Барс».

Также будет организована культурная программа для участников спартакиады — поездки по историческим местам Пскова и его окрестностям: обзорная экскурсия по городу, по Кремлю, по Кузнечному двору, поездка в Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь, в Изборск. Планируется также осмотр памятника 6-й роте, и монумента дружине Александра Невского.

Открытие Спартакиады состоится 23 августа, предположительно, оно пройдёт в КСК «Супер».