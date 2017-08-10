В Псковской области стартует работа «горячей линии» для связи с избирателями

11:19, 10 августа 2017, ПАИ

Сегодня, 10 августа, в Псковской области объявили о старте работы седьмой по счету «горячей линии» для связи с избирателями. Об этом корреспондент Псковского агентства информации сообщает с пресс-конференции, которая проходит в Ассоциации юристов Псковской области. Номер «горячей линии» - 8-900-995-64-01.

Руководитель «горячей линии» Семён Никонов отметил, что проект организуют в этом году Облизбирком, Общественная палата, Ассоциация юристов, Центр правового просвещения и медиации при поддержке молодёжного парламента при областном Собрании депутатов.

«Горячая линия» по традиции начинает работать за месяц до выборов. Она будет работать по будням с 9:00 до 18:00. В день выборов, 10 сентября, работа «горячей линии» будет идти с 8:00 до 22:00.

Организаторы планируют еженедельно информировать о количестве и характере поступивших обращений. Кроме того, планируется выпустить постеры с информацией о работе «горячей линии», а также о том, как проверить наличие гражданина в списках избирателей и как принять участия в досрочном голосовании.

Кроме того, будут выпущеныт бюллетени с описанием основных нарушений, зафиксированных в ходе избирательной кампании.

Семен Никонов напомнил, что в 2016 году на «горячую линию» поступили 186 обращений. Он выразил мнение, что в этот раз их будет не меньше, так как в муниципальных кампаниях всегда высок накал борьбы.