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Общество

Организаторы предвыборной «горячей линии» в Псковской области рассказали об особенностях ее работы

По словам руководителя аппарата Ассоциации юристов Псковской области Нели Лебедевой, в 2016 году на предвыборную «горячую линию» в среднем за неделю поступало по 20 обращений. Об этом корреспондент Псковского агентства информации сообщает с пресс-конференции, посвященной началу работы «горячей линии».

Неля Лебедева добавила, что, как правило, в первую неделю поле начала работы «горячей линии» поступает много звонков, а потом новый всплеск приходится ко дню голосования.

«Звонки мы принимаем из всех муниципалитетов конечно, но больше всего поступает из Пскова и Великих Лук. В прошлом году мы впервые столкнулись с тем, что звонили из других регионов - из Петербурга, Великого Новгорода, Москвы и Твери», - добавила она.

Неля Лебедева рассказала, что в предыдущие годы много звонков было по вопросам организации голосования и по открепительным удостоверениям. Также много звонков поступает по вопросам социально-бытового характера: «Люди звонят рассказать о своих проблемах, просто выговориться».

Руководитель аппарата Ассоциации юристов Псковской области добавила, что ближе к дню голосования уже больше предметных обращений. Она подчеркнула, что на линии рассматривают жалобы по организации выборов и действиям кандидатов, по нарушениям избирательного голосования, только в случае, если звонивший оставил свои контактные данные, чтобы ему можно было сообщить о результатах проверки. Анонимные жалобы не рассматриваются.

Юрист также отметила, что на «горячую линию» поступают звонки от политических партий и их штабов, и от кандидатов.

Напомним, номер «горячей линии» - 8-900-995-64-01.

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