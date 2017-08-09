Какое оборудование необходимо для открытия пекарни?

11:49, 10 августа 2017, ПАИ

Открытие пекарного производства - выгодная идея для нового бизнеса. Ведь хлеб является неотъемлемой составляющей рациона большинства современных граждан. Однако высокий спрос на данный вид продукта не гарантирует получения хорошего дохода. Чтобы пекарня приносила хорошую прибыль, ее необходимо грамотно оборудовать. Правильно выбрав пекарское оборудование, вы обеспечите трудовой процесс легкостью, простотой, экологичностью, а также сделаете его экономичным и автоматизированным. С целью достижения поставленных задач обязательно приобретите для пекарни упомянутые ниже виды устройств.

Конвекционные печи

Это наиболее популярный вид пекарского оборудования, который чаще всего встречается на предприятиях общепита. Подобные печи лучшим образом подходят для выпекания хлебобулочных изделий. В таких агрегатах тесто пропекается равномерно, поскольку воздух равномерно распределяется по всему внутреннему пространству печи. Поэтому у вас не будет ситуаций, когда изделие с одной стороны пригорит, а с другой - останется сырым. Температурный диапазон конвекционной печи составляет 50-300ºС. Модели печей для изделий разного типа можно смотреть на сайте, который занимается сбытом соответствующего оснащения.

Тестомесы

Такое оборудование необходимо для качественного и быстрого замеса теста, а также для придания ему соответствующих свойств. Подобные машины могут быть порционными (когда замес теста осуществляется через определенные временные промежутки) или же непрерывными (когда устройство осуществляет постоянный замес). Выбирая модель оборудования, обратите внимание на то, для какого вида теста оно предназначено. К примеру, для замешивания дрожжевого или лапшевого теста используются разные машины.

Тестораскатки

Если вы планируете работать со слоеным, дрожжевым и пресным тестом, этот вид оснащения обязательно пригодится вам. В данном случае вы сможете регулировать толщину теста. Также можно выбрать устройство, оснащенное функцией резки полученной массы.

Помимо перечисленных выше стандартных вариантов вам также могут понадобиться и некоторые дополнительные виды оснащения. В их число могут входить расстоечные шкафы, гастроемкости, погружные миксеры, холодильные столы и многие другие варианты техники.

Узнать больше о других вариантах оснащения, необходимого для оборудования пекарен разного типа и масштаба, можно на на tdobu.ru