Похитителя спиртного задержали в Острове сотрудники Росгвардии

12:00, 10 августа 2017, ПАИ

В Острове экипаж вневедомственной охраны задержал мужчину, который похитил из магазина спиртные напитки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Отдела Росгвардии по Псковской области.

Находившийся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания вневедомственной охраны получил сообщение, что из магазина на улице 1 Мая совершена кража. Незамедлительно прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии задержали местного жителя, который похитил с прилавка спиртное.

Для дальнейшего разбирательства гражданин доставлен в отдел полиции.